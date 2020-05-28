- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم حقائق جديدة تكشف وقت الشفاء من كورونا .. استشاري يعلّق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقائق جديدة تكشف وقت الشفاء من كورونا .. استشاري يعلّق
يمتد 6 أسابيع عند مرضى السكري والقلب
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
تظهر للعلماء حقائق جديدة عن فيروس كورونا المستجد كل يوم، بينما يستمر السعي نحو إنتاج لقاح مضاد للفيروس، ووفقاً لجامعة جون هوبكنز يستغرق وقت ظهور أعراض الإصابة بـ كورونا 5 أيام لكنها قد تتأخر عن ذلك أو تظهر بعد 3 أيام لدى البعض، فإذا ظهرت الأعراض ينبغي على المصاب عزل نفسه ذاتياً لمدة 14 يوماً من وقت رصد الأعراض، فإذا كانت الأعراض شديدة يلجأ لطلب الرعاية الطبية.
وتقدّر التقارير الطبية أن وقت الشفاء لمن يعانون من حالات تنفسية أو من السكري أو مشاكل القلب يمتد بين 3 و6 أسابيع.
وبحسب منظمة الصحة تبلغ فترة العدوى 14 يوماً، لكن من الأفضل أن يستمر العزل أسبوعاً إضافياً بعد مرور الحد الأدنى، لضمان خلو الجسم تماماً من الميكروب. ويساعد ارتداء المصاب قناع الوجه على تقليل انتشار الفيروس منه للآخرين.
أما بالنسبة لمن تظهر عليهم درجة شديدة من الأعراض فقط تتفاقم في اليوم الـ 17 كما لاحظت التقارير الطبية، ويستغرق الشفاء من المرض ومضاعفاته في هذه الحالة عدة أسابيع، وقد يتطلّب رعاية خاصة باستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأظهرت حقائق جديدة عن الفيروس أن فترة إصابة الأطفال بالمرض هي 14 يوماً مثل البالغين، وأن 90% منهم لا يشكون من أعراض شديدة، وأنها غالباً ما تكون خفيفة أو لا تظهر تقريباً.
وبعرض هذه الحقائق على استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالحفيظ يحيي قال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن هناك أموراً عديدة تتحكم في شفاء الفرد ومنها مدى استجابة الجهاز المناعي للأدوية، فبشكل عام الوضع الصحي واستجابة الجسم للعلاجات يختلف من فرد لأخر، وهذا الأمر يفسّر أيضاً مدى دخول بعض المرضى في مضاعفات قاتلة للمرض دون الآخرين.
وأكد الدكتور يحيي أن فيروس كورونا حمل في صفاته خواص متعددة وصعبة وما زال العلماء يواصلون أبحاثهم لكشف أسراره الغامضة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر حقائق جديدة تكشف وقت الشفاء من كورونا .. استشاري يعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.