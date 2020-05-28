حقائق جديدة تكشف وقت الشفاء من كورونا .. استشاري يعلّق

2020-05-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تظهر للعلماء حقائق جديدة عن فيروس كورونا المستجد كل يوم، بينما يستمر السعي نحو إنتاج‏ لقاح مضاد للفيروس، ووفقاً لجامعة جون هوبكنز يستغرق وقت ظهور أعراض الإصابة بـ كورونا 5 أيام لكنها قد تتأخر عن ذلك أو تظهر بعد 3 أيام لدى البعض، فإذا ظهرت الأعراض ينبغي على المصاب عزل نفسه ذاتياً لمدة 14 يوماً من وقت رصد الأعراض، فإذا كانت الأعراض شديدة يلجأ لطلب الرعاية الطبية.

وتقدّر التقارير الطبية أن وقت الشفاء لمن يعانون من حالات تنفسية أو من السكري أو مشاكل القلب يمتد بين 3 و6 أسابيع.

وبحسب منظمة الصحة تبلغ فترة العدوى 14 يوماً، لكن من الأفضل أن يستمر العزل أسبوعاً إضافياً بعد مرور الحد الأدنى، لضمان خلو الجسم تماماً من الميكروب. ويساعد ارتداء المصاب قناع الوجه على تقليل انتشار الفيروس منه للآخرين.

أما بالنسبة لمن تظهر عليهم درجة شديدة من الأعراض فقط تتفاقم في اليوم الـ 17 كما لاحظت التقارير الطبية، ويستغرق الشفاء من المرض ومضاعفاته في هذه الحالة عدة أسابيع، وقد يتطلّب رعاية خاصة باستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وأظهرت حقائق جديدة عن الفيروس أن فترة إصابة الأطفال بالمرض هي 14 يوماً مثل البالغين، وأن 90% منهم لا يشكون من أعراض شديدة، وأنها غالباً ما تكون خفيفة أو لا تظهر تقريباً.

وبعرض هذه الحقائق على استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالحفيظ يحيي قال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن هناك أموراً عديدة تتحكم في شفاء الفرد ومنها مدى استجابة الجهاز المناعي للأدوية، فبشكل عام الوضع الصحي واستجابة الجسم للعلاجات يختلف من فرد لأخر، وهذا الأمر يفسّر أيضاً مدى دخول بعض المرضى في مضاعفات قاتلة للمرض دون الآخرين.

وأكد الدكتور يحيي أن فيروس كورونا حمل في صفاته خواص متعددة وصعبة وما زال العلماء يواصلون أبحاثهم لكشف أسراره الغامضة.





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