، مصرع ١١ عنصرًا حوثيًّا بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء ،

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قُتِل ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، الليلة الماضية، بنيران الجيش اليمني، في معارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن "أبطال الجيش الوطني كسروا هجومًا لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، وأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 حوثيًّا وجرح آخرين.
ووفقًا للمصدر العسكري، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.مليشيا الحوثي اليمن
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 01:38 PM
استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات لمليشيات بمنطقة نجد العتق
قُتِل ما لا يقل عن 11 عنصرًا من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، الليلة الماضية، بنيران الجيش اليمني، في معارك بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن "أبطال الجيش الوطني كسروا هجومًا لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، وأن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 حوثيًّا وجرح آخرين.
ووفقًا للمصدر العسكري، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بالمديرية ذاتها، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.
، مصرع ١١ عنصرًا حوثيًّا بنيران الجيش اليمني شرق صنعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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