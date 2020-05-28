شاهد: تفاصيل قصة اعتقال الفنانة ريم عبدالله من قبل السلطات بالسعودية

نفت الفنانة الخليجية ريم عبدالله اليوم الخميس الاخبار الذي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالقبض عليها من قبل السلطات بالسعودية بتهمة غسل الاموال.

وردت الفنانة السعودية بمقطع فيديو، توجهت فيه إلى معجبيها بالمعايدة تأكيداً على أن ما يشاع عن اعتقالها غير صحيح ومجرد شائعة، حيث تساءلوا المتابعون عن ظروف الاعتقال وعن صحة الخبر، فيما نفاه آخرون مشيرين إلى أنه من الخطأ زج اسم الفنانة الشهيرة في مثل هذه القضايا.

وقالت: "هلا حبايبي كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وشكراً لكل من سأل عني وأحبكم كثير أنا بخير والله لا يحرمني محبتكم".

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ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنانة بسبب مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على المواقع وظهرت فيه وهي تشرب العصير وتتحدث عن الانتقادات التي توجه إليها بين الحين والآخر وإلى السخرية من ذوقها باعتباره "ذوق بدو".

وردت على هذا بالإشارة إلى احترامها الكبير للبدو وتقديرها لهم. وقبل هذا أحدثت ضجة بسبب فيديو ظهرت فيه وهي تجلس في سيارة من طراز "بنتلي" مع التعليق: "أخ رقبتي عورتني المهم واضحة" مظهرة اسم العلامة ما اعتبره الكثيرون استعراضاً.

والفنانة ريم عبد الله، ممثلة سعودية،عرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006. واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل. لها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012. تؤدي حاليا دور رئيسي في مسلسل العاصوف.