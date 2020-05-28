البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس 28 مايو 2020، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية.

وقال قائد البحرية الأمريكية، شون روبرتسون، المتحدث باسم "البنتاغون"، إن "القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة".

وردا على التقارير الصحافية، التي تحدثت أن خفض القوات الأمريكية أو معداتها بالمنطقة قد ي فتح المجال لزيادة التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط، قال روبرتسون إن "وزارة الدفاع تجري أعمالا روتينية في إدارة قوتها حول العالم". حسبما اورد موقع "روسيا اليوم".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة "تواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية".