تصاعد الإضطرابات في قطر وترقب لنهاية “تميم”

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كشف محللون سياسيون تصاعد وتيرة الإضطرابات في قطر وتهديد عرش “تميم ” والذي بات في حراسة الأتراك داخل قصره .
كما أكدوا أن ظهور فيديوهات حيه لإطلاق نار وتصفيات بين ضباط قطريين حاولوا الإنقلاب سابقاً على “تميم ” يؤكد اشتعال الوضع في الدوحة ، وفشل “تميم ” الذريع في السيطرة على الأوضاع .
وأشاروا إلى موجة الغضب العاتية ضد “تميم ” بسبب القرار القطري لتركيا وسيطرة الإستخبارات القطرية على حياة القطريين وتأكدهم من التجسس على مكالمتهم ، ما يؤكد أن نهاية “تمبم ” قريبة لا محالة وربما نهاية أسرة آل ثاني بأسرها .
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