السعودية اليوم / "شؤون المسجد النبوي" تبثّ أكثر من 300 درس علمي عن بعد



المدينة المنورة 05 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م واس

بثّت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 302 درس علمي عن بعد, خلال الفترة من الـ 10 من شهر رجب حتى أمس, استفاد منها 169,693 مستمعاً عبر وسائل البثّ المرئي والمسموع الإلكترونية.

وشملت أعمال إدارة التوجيه والإرشاد بالوكالة إنتاج 137 مادة صوتية ومرئية, وتقديم 435 منشوراً توعوياً وإرشادياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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08:23ت م

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