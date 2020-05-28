شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الحياة تعود إلى طرق الرياض مع بداية السماح بالتجول والان نبدء بالتفاصيل

شهدت شوارع مدينة الرياض صباح اليوم الخميس عودة نسبية إلى الحياة الطبيعية مع بدء المرحلة الأولى من قرار السماح بالتجول وعودة بعض الأنشطة في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً.

وتقتضي المرحلة الأولى من القرار التجول من الساعة 6 صباحاً حتى 3 مساءً، والسماح بالتنقل بين المدن والمناطق بالسيارة الخاصة، وفتح المحلات والمراكز التجارية.