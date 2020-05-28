، "شؤون المسجد النبوي" تبث 302 درس علمي عن بُعد لقرابة 170 ألف مستمع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدءًا من 10 رجب.. وأنتجت 137 مادة صوتية ومرئية و435 منشورًا توعويًّا

بلغ عدد الدروس العلمية التي بثتها إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 302 درس علمي عن بُعد، خلال الفترة من الـ10 من شهر رجب حتى أمس، استفاد منها 169.693 مستمعًا عبر وسائل البث المرئي والمسموع الإلكترونية.

وشملت أعمال إدارة التوجيه والإرشاد بالوكالة إنتاج 137 مادة صوتية ومرئية، وتقديم 435 منشورًا توعويًّا وإرشاديًّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي