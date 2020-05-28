شكرا لمتابعة خبر عن «البنتاغون» : أمريكا ملتزمة بشراكة دفاعية طويلة الأمد مع السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" شون روبرتسون، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في منطقة الشرق الأوسط، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بتهديدات إيران.

وأوضح شون روبرتسون، أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة دفاعية طويلة الأمد مع السعودية، لافتًا إلى أن الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية تشمل عدة أوجهٍ منها، التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيزُ قدرات الأمن البحري والجوي بالمنطقة.