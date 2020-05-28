السعودية اليوم / الصين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا



بكين 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن الحالتين هما لشخصين وافدين من الخارج، وتم تسجيل إحداهما في شنغهاي والأخرى في إقليم فوجيان.

ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وبشكل إجمالي سجلت الصين 82995 إصابة بالفيروس، بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة.

// انتهى //

06:06ت م

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بكين 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت السلطات الصحية الصينية أن الحالتين هما لشخصين وافدين من الخارج، وتم تسجيل إحداهما في شنغهاي والأخرى في إقليم فوجيان.ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.وبشكل إجمالي سجلت الصين 82995 إصابة بالفيروس، بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة.// انتهى //06:06ت م0008

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