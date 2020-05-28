

ليما 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم الأربعاء، بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة أيضا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 135905 أشخاص، وذلك بعد رصد 6154 حالة إصابة إضافية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 56169 شخصا.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الصحي إلى غاية 30 يونيو القادم.

// انتهى //

04:25ت م

0193



ليما 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم الأربعاء، بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3983 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة أيضا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 135905 أشخاص، وذلك بعد رصد 6154 حالة إصابة إضافية.وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 56169 شخصا.وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الصحي إلى غاية 30 يونيو القادم.// انتهى //04:25ت م0193

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 195 وفاة جديدة و 6154 إصابة إضافية بفيروس كورونا في البيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.