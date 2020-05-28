شكرا لقرائتكم خبر عن بدء السماح بالتجول.. الداخلية تهيب بالجميع ارتداء الواقيات والتباعد والان نبدء بالتفاصيل

أهابت وزارة الخارجية الجميع بارتداء الكمامات وغسل وتعقيم اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية مع بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً اليوم الخميس من السادسة صباحا وحتى الثالثة مساء.

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