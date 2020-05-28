شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الفوزان» يكشف جزاء صيام الست من شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تناول الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أمس الأربعاء، مشروعية صيام الست من شوال.

وأوضح الشيخ صالح الفوزان: " يستحب صيام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال فكأنما صام الدهر)، يعني صام السنة كلها " .

واستطرد " الفوزان " : " معنى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان يعني عشرة أشهر، وستة أيام يعني شهرين، والسنة اثنا عشر شهرًا، هذا معنى قوله فكأنما صام الدهر يعني العام كله " .