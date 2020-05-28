شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إنذارًا مبكرًا يفيد بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، تبوك، والمنطقة الشرقية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا، تبوك، تيماء، حقل، القريات، طبرجل.
وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.