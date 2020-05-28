شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إنذارًا مبكرًا يفيد بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، تبوك، والمنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا، تبوك، تيماء، حقل، القريات، طبرجل.

وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.