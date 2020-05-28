شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إجراءات يجب على الموظف اتباعها عند العودة للعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية د.خالد غليلة، أهم الإجراءات التى يجب على الموظف اتباعها عند العودة للعمل.

وشدد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، على ضرورة أن يتبع الموظف سلوكيات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات وغسل اليدين والبعد عن التجمعات، مؤكدًا أن الكمامة لا فائدة منها اذا لم يلتزم الموظف بغسل اليدين والتباعد الاجتماعي في مقر العمل.

وأكد أن اتباع تلك الإجراءات ستساهم في حماية الموظف من فيروس كورونا، وستحمي أيضا الموظفين الآخرين من التقاط العدوى فيما بينهم.