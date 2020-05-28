اليامي .. أخصائي طوارئ أنقذ مصابا على الطريق الدولي

في موقف إنساني لأخصائي طب الطوارئ محمد اليامي، الذي بعمل في أحد مستشفيات جدة الخاصة، حيث شاهد وقوع حادث على الخط الدولي بعد نقطة الحريضة باتجاه مكة المكرمة، ويسرد البطل محمد موقفه البطولي، أنه أثناء عودته من نجران برا، إلى مقر عمله بجدة، شاهد تقلب سيارة في الطريق ولم يتأخر في الوقوف لإسعاف المصاب وتقديم الإسعافات الأولية، التي استمرت ما يقارب ساعة، لحين وصول فرقة الهلال الأحمر التي نقلت المصاب للمستشفى.



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