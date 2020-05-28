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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الشرطة المغربية، وضع ممثل عربي معروف قيد “الحراسة النظرية” في المغرب بسبب “الإساءة إلى الإسلام”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

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ممثل عربي شهير يسيء للإسلام ويدعو للوضوء بـ"الويسكي والفودكا" وهكذا كان مصيره

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وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، بيانا أكدت فيه عن نشر رفيق بوبكر (47 عاما) فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية" فيما "يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنها تلقت شكاوى "ووشايات من عدة مواطنين (...) ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها".

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم للأئمة، ويدعو إلى الوضوء بـ “الويسكي والفودكا”، ويفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية.

وطبقًا للبند 267 من القانون الجنائي المغربي، فإن بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين و/أو دفع غرامة بقيمة تراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 و18500 يورو).