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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا أسد الطائفية، بنبش ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين كما هو معروف عنه، في قرية دير الشرقي، جنوب شرق مدينة إدلب السورية.

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صادم : نبش قبر “خامس الخلفاء الراشدين” وزوجته وسرقة محتوياته في إدلب السورية (فيديو)

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وبحسب فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا، تظهر مليشيات أسد وهي تنبش ثلاثة قبور يضمها الضريح، وهي قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز وزوجته “فاطمة بنت عبد الملك”، وقبر خادم الضريح الشيخ “زكريا بن يحيى المنصور”، وتخريب المكان وإثارة الفوضى به.

وكانت مليشيا أسد الطائفية قد حرقت فيما سبق المبنى الذي يضم القبور الثلاثة خلال سيطرتها على المنطقة التي تضم القبور العام الماضي.

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، كان الطيران الروسي قد استهدف ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في قرية الدير الشرقي بإدلب، واستهدف أيضاً مسجد عمر بن عبد العزيز القريب من بناء الضريح ونتج عن ذلك أضرار كبيرة جداً.