السعودية اليوم / ليبيا تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 04 شوال 1441 هـ الموافق27 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة وتسجيل حالة وفاة, بمرض فيروس

وأشار المركز في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ليبيا وصل إلى 4 وفيات.

// انتهى//

00:16ت م

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طرابلس 04 شوال 1441 هـ الموافق27 مايو 2020 م واسأعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة وتسجيل حالة وفاة, بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .وأشار المركز في بيان له أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ليبيا وصل إلى 4 وفيات.// انتهى//00:16ت م0175

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