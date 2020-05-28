شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترتدي «الكمامة» القماشية؟ والان نبدء بالتفاصيل

قدمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح لارتداء الكمامة القماشية، موضحة كيفية استخدامها والتخلص منها. وقالت: "تأكد عند لبس الكمامة القماشية أنها تُبقي الفم والأنف محفوظين، وعند تبللها والرجوع إلى المنزل تغسل جيدًا ويعاد لبسها".

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