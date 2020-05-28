- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 12:17 AM
استعرضا خلال اتصال هاتفي سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدَيْن
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي بحثا خلاله جهود تحقيق استقرار أسواق البترول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي بحثا خلاله جهود تحقيق استقرار أسواق البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.