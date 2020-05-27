شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا في اليمن، اليوم الاربعاء، عن آخر مستجدات الفيروس في مختلف المحافظات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

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وأعلنت اللجنة، عبر حسابها في تويترعن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة؛ ثلاث منها في ‎تعز، وثلاث في شبوة، وحالة وفاة بالضالع.

كما سجلت ثلاث حالات وفاة لإصابات معلنة سابقا؛ واحدة منها بحضرموت، وحالتين بتعز، وبهذا يرتفعإجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المسجلين منذ العاشر من أبريل حتى اليوم، إلى (256) حالة بينها (53) وفاة و (10) حالات تعافي.