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عدن - ياسمين التهامي - اتهم التحالف العربي، مليشيات الحوثي بشن عمليات عسكرية معادية على اراضي المملكة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وانتهاك إعلان الهدنة، بإجمالي عمليات بلغ أكثر من 4 ألف عملية في اليمن والسعودية. قد يهمك أيضًا: محمد عبده يبكي بحرقة في منزله بعد تغريدة مقلقلة لنجله عن كورونا (فيديو) شاهد بالفيديو : أم تقتل ابنها المصاب بطريقة متوحشة! طائرات حوثية تغير على مناطق سعودية ومئات الصواريخ الباليستية تمطر أهدافًا عسكرية ومدنية الفنان محمد عبده في خطر ونجله يثير قلق الجمهور بتغريدة تكشف حالته الصحية بسبب كورونا Advertisements تجنبوا استخدام "المناديل المبللة" فورًا.. أضرار لا تخطر على بال فضيحة مزلزلة.. دواء كورونا موجود في كل الدول لكن منظمة الصحة العالمية تخدع الجميع!! قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن مجموع الانتهاكات الحوثية للهدنة المعلنة، بلغ اكثر من (٤٤٥٥) اختراقاً، باستخدام كافة انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية. وكشف المالكي ، أن دفاعات المملكة تمكنت اليوم الأربعاء ، من اعتراض واسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) اطلقتها مليشيات الحوثي التابعة لإيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران).. وأضاف إن استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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