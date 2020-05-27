شكرا لمتابعة خبر عن "هيئة النقل" تنبه بموعد التقديم على مبادرة دعم المواطنين العاملين في توجيه المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت الهيئة العامة للنقل بالموعد النهائي لاستقبال طلبات التقديم على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات.

وذكرت، في بيان لها اليوم، أن التقديم مستمر حتى 5 يونيو المقبل، على أن يكون المتقدم بطلب الدعم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

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كما اشترطت عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى، ومتفرغ للعمل في النشاط، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم الدعم لمن ينطبق عليهم الشروط، وسيكون مقدار الدعم ممثل في الحد الأدني لرواتب السعوديين، وذلك لمدة 3 أشهر.

يذكر أن المبادرة موجهة لمن تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها مؤخرًا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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