، "العمل الدولية": "كورونا" تسبّب في فقدان 305 ملايين وظيفة معظمها بالأمريكتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس خلق جيلًا سيضطرّ لملاحقة الفرص لمدة 10 سنوات

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم (الأربعاء)، أن الأمريكتين ستتحملان الضرر الأكبر في خسارة 305 ملايين وظيفة؛ وفقًا للتقديرات جراء تفشّي جائحة كورونا في أنحاء العالم بين أبريل (نيسان) الماضي ويونيو (حزيران) المقبل.

وذكرت "العمل الدولية" التي تتخذ من جنيف مقرًّا، أن التفشي يهدّد أيضًا بخلق جيل إغلاق من الشباب الذين سيضطرون لملاحقة سوق العمل لمدة لا تقل عن عشرة أعوام؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه بيّن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي ريدر، في إفادة صحفية؛ أن الأمريكتين قفزتا من أقلّ المناطق تأثُّرًا بالجائحة فيما يتعلّق بسوق العمل في الربع الأول من العام لتصبحا الأكثر تضررًا؛ حيث من المتوقع انخفاض عدد ساعات العمل 13.1 بالمئة في الربع الثاني.

وأرجع السبب إلى تحولهما للبؤرة الجديدة لتفشّي الفيروس.

وأبقى تقرير المنظمة على تقديره لخسارة الوظائف في الربع الثاني، المستند إلى حساب عدد ساعات العمل مقارنة مع مستوى أساس ما قبل الجائحة، دون تغيير، مقارنة بما كان عليه قبل شهر.فيروس كورونا الجديد