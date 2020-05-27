محمد بن مسعود - الدمام - تضمّنت تهنئة بعيد الفطر وهدايا فاخرة عايد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ المرضى المنومين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة. ووزّع مدير الخدمات التمريضية، علي المالكي، بالمستشفى، صباح الأربعاء، معايدة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، للمنوّمين بالمستشفى، تتكوّن من تهنئة بعيد الفطر المبارك، وهدايا عطور فاخرة أدخلت السرور والفرح على قلوب المرضى. كما تضمنت تمنيهما لهم بالشفاء العاجل. Advertisements 27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 06:43 PM تضمّنت تهنئة بعيد الفطر وهدايا فاخرة أمير مكة ونائبه يرسلان معايدات للمنومين بمستشفى عبدالعزيز أمير مكة ونائبه يرسلان معايدات للمنومين بمستشفى عبدالعزيز عايد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ المرضى المنومين في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة. ووزّع مدير الخدمات التمريضية، علي المالكي، بالمستشفى، صباح الأربعاء، معايدة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، للمنوّمين بالمستشفى، تتكوّن من تهنئة بعيد الفطر المبارك، وهدايا عطور فاخرة أدخلت السرور والفرح على قلوب المرضى. كما تضمنت تمنيهما لهم بالشفاء العاجل. الكلمات المفتاحية ، أمير مكة ونائبه يرسلان معايدات للمنومين بمستشفى عبدالعزيز ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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