محمد بن مسعود - الدمام - قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.

جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | زاهر المالكي: سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بـ #جازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد#الإخبارية pic.twitter.com/anpoSEz9wD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2020 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 06:16 PM Advertisements بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد قال المواطن زاهر المالكي: إن سقوط المقذوف الحوثي على منزله بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد.

جاء ذلك في حديث لـ"زاهر المالكي" لقناة "الإخبارية" السعودية، وظهر فيه تأثر منزل المواطن بسقوط أجزاء من المقذوف الحوثي على منزله بجازان. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | زاهر المالكي: سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بـ #جازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد#الإخبارية pic.twitter.com/anpoSEz9wD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2020 الكلمات المفتاحية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ، بالفيديو.. "المالكي": سقوط المقذوف الحوثي على منزلنا بجازان محاولة فاشلة وبائسة لقتل فرحة العيد ،

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