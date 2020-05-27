شكرا لقرائتكم خبر عن 65 جولة رقابية وتطهير 500 موقعا خلال أيام العيد بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أيام الأولى من عيد الفطر المبارك 65 جولة رقابية تفتيشية بمحافظة القطيف، نتج عنها تسجيل 40 من الإشعارات والغرامات والمخالفات، وإغلاق محلين مخالفين من خلال 270 زيارة، فيما جرى تطهير 500 موقع، وذلك وفقاً لتقرير الإنجاز اليومي للإجراءات التي تتبعها الأمانة بالمحافظة، التي تأتي استمراراً لجهودها للتصدي لفيروس كورونا، من خلال الحملات العديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، التي تهدف من خلالها لحماية المجتمع ورصد المخالفات وتكثّيف جهودها على كافة الأصعدة المناطة بها بصورة مستمرة.

وأوضحت الأمانة أنها كثفت الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أيام العيد، واتخذت كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلك، مشيرةً إلى أن الفرق الرقابية في الأمانة قامت بإتلاف ١٦٠٠ كيلو جرام من الأسماك المستوردة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين، حيث جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، مؤكدةً أن مسؤولية المواطن والمقيم بالمملكة واتّباعهم للتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتنفيذها يدِل على وعي من يعيش على أرضها، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يداً واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز (940)، الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية