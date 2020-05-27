، لبنان: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - العدد التراكمي يرتفع إلى 1161

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 16 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و5 من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1161 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان؛ عن أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1675 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 692 حالة.فيروس كورونا الجديد