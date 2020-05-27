شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني" توضح حقيقة ارتفاع سعر تذكرة الطيران بنسبة 80% والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة الطيران المدني، أنه لا صحة لأنباء ارتفاع سعر تذكرة الطيران الداخلي في المملكة بنسبة 80% من قيمتها الفعلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ابراهيم الرؤساء، أن ما تم تداوله من تغريدات هي "نصوص مفبركة"، ولا صحة لها، مطالبًا بتحري الدقة والمصداقية.
يذكر أن هيئة الطيران المدني كانت قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من يوم الأحد المقبل 31 مايو 2020.
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