بالفيديو.. إزالة محلات العنبرية في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): رصد مقطع فيديو آخر ما تم بشأن محلات العنبرية في المدينة المنورة. رصد مقطع فيديو آخر ما تم بشأن محلات العنبرية في المدينة المنورة. وأظهر المقطع ما تبقى من المحلات بعد أن قامت الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الإزالة لها.

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