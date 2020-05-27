بالفيديو.. شفاء جميع الحالات المصابة بكورونا في مركز القرعاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهد مركز القرعاء تعافي جميع الحالات المصابة بفيروس شهد مركز القرعاء تعافي جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي بلغت 26 حالة . وأكد أحد المتعافين أنه تلقى الرعاية الكاملة وتوفير الوجبات والأدوية والإهتمام مشيداً بدور المملكة ، ومؤكداً على إيمانه بزوال الوباء ،وفقاً لـ "الإخبارية " . الجدير بالذكر أن المملكة شهدت تعافي أكثر من65 ألف حالة بنسبة تجاوزت 60 % ، بعد أن أخذت المملكة على عاتقها الإهتمام بالإنسان في المقام الأول .

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