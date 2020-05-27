أب يروي تجربته في إقناع أبنائه بعدم امتلاك جوال أو آيباد والتوجه للقراءة والعلوم

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روى أب تجربته مع أبنائه الـ 6، حيث أقنعهم بعدم جدوى امتلاك جوال أو آيباد، واستثمار الوقت الذي يضيع مع تلك الأجهزة في قراءة الكتب وتأليفها، مؤكدا أن دفع الأبناء الصغار لمواقع التواصل يضرهم ولا ينفعهم.

ونشر الأب مستشار التحول الرقمي سلطان أبو خشيم صورا لاثنين من أبنائه وهما يقرآن على جهاز كندل للكتب، موضحا أن حجم المعرفة المتراكمة عند ابنه عزام الذي يقرأ كتابا من 250 صفحة بأكثر من لغة في يوم واحد اكبر بكثير مما يجمع من فتات مواقع التواصل في سنوات.

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وأضاف أن ابنته ليان طلبت منه ألا يشتري لها جوالا إلا بعد إنهاء المرحلة الثانوية، لأنها اليوم تقرأ وترسم وتؤلف، مشيرا إلى أن ابنته ترى أن عدم امتلاك الجوال أفضل حالا من امتلاكه لمن هم في مثل سنها، مؤكدا أنه من الصعب أن تتأثر بصديقاتها، بل إنها قد تؤثر عليهن.

وردا على أن ذلك يُشعر أولاده بالحرمان والنقص والانعزال قال إن مدارس وادي السيلكون، والتي تحتضن أبناء رواد التقنية في العالم..، لا يوجد فيها أي جهاز كمبيوتر، وتقوم فلسفتها على أن الطفل ينمو ذهنيا بتفاعله مع الأطفال الآخرين وليس مع التقنية.

وأوضح أن لدى أبنائه أجهزة كمبيوتر للوصول للمواقع التعليمية في العلوم والرياضيات والرسم والطباعة والبرمجة، وليس لديهم حسابات على التواصل الاجتماعي، وتتاح لهم الجوالات في أوقات محددة.