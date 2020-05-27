مصادر توضح آلية عمل أسورة تطمّن الذكية والعقوبة المقررة حال العبث بها

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كشفت مصادر آلية عمل أسورة تطمّن الذكية التي تعمل على تنبيه الشخص المشتبه بإصابته بفيروس “كورونا” في حال خروجه من مكان العزل المنزلي، والعقوبة المقررة بحقه حال انقطع الاتصال بها.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يشترط على المستخدم لتفعيل الأسورة فتح حساب في تطبيق “تطمّن”، والتوقيع على تعهد لتنفيذ الضوابط، وبعدها يختار أسورة من التطبيق ويمسح الباركود الموجود على الأسورة وعند ظهور رسالة “تم التفعيل بنجاح” يمكن للمستخدم الذهاب لموقع الحجر، مبينةً أنه عند ظهور رسالة “انتهت فترة العزل” يمكن للشخص التخلص من الأسورة.

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وأضافت أن ربط وتفعيل الخدمة يكون عن طريق مشرفي المحاجر الصحية وليس عن طريق المستخدم، لافتةً إلى أنه يحظر عليه حذف تطبيق تطمّن خلال فترة الحجر، وعليه البقاء على مسافة 10 أمتار من الهاتف، إضافة إلى وضع الهاتف في التشغيل 24 ساعة.

ونوهت إلى أن الأسورة تستخدم لمرة واحدة لـ30 يوماً لحد أقصى دون حاجة لإعادة الشحن، مشيرة إلى أنها خفيفة الوزن ولا يمكن استخدامها لأكثر من مرة وترتبط بالجوال بواسطة “البلوتوث”.

وأفادت المصادر بأن انقطاع اتصال الأسورة بالجوال بسبب إيقاف تشغيل بلوتوث أو الابتعاد عن الجوال أو العبث بها أو قطعها يُعرض صاحبها لغرامة مالية تصل لـ200 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو العقوبتين معاً.

يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن أسورة “تطمّن” الذكية تهدف إلى توجيه المواطنين القادمين من السفر إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، وفتح قناة للتواصل المباشر مع الوزارة عن طريق تطبيق تطمّن.

