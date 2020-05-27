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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، عودة خدمات النقل بين المدن ابتداءً من يوم الأحد المقبل (8 شوال).
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس).
يذكر أنه صدرت أمس (الثلاثاء) الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية والسماح بالتنقل بين المدن بوسائل النقل المختلفة، بدءاً من يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر “سابتكو” تعلن استئناف رحلاتها بين المدن.. وفتح الحجوزات غداً الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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