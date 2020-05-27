“سابتكو” تعلن استئناف رحلاتها بين المدن.. وفتح الحجوزات غداً الخميس

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، عودة خدمات النقل بين المدن ابتداءً من يوم الأحد المقبل (8 شوال).

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس).

يذكر أنه صدرت أمس (الثلاثاء) الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية والسماح بالتنقل بين المدن بوسائل النقل المختلفة، بدءاً من يوم الأحد المقبل.

