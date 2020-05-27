هل تبحث عن دواء معين أو بدائله ؟.. إليك الطريقة

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أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه يمكن البحث عن دواء معين أو بدائله، عن طريق استخدام تطبيق طمني والبحث باسم المنتج ومعرفة كامل تفاصيل الدواء من طرق استهلاكه وتخزينه.

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ويمكن تحميل تطبيق طمني عبر الرابط التالي هنا.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قد دشنت تطبيق “طمني” الذي يوفر معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر أكثر من ألف صيدلية في كافة مناطق المملكة لتعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي.

كما يتيح لمستخدميه معرفة أقرب الصيدليات التي تتوفر لديها الكمامات والمعقمات والبحث عن الأدوية المسجلة وتفاصيلها وأسعارها المعتمدة كما يقدم خاصية البحث عن المنتجات الغذائية باستخدام الباركود الخاص بالمنتج ومعرفة مسببات الحساسية للمنتج إضافة إلى البحث عن الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية ورفع البلاغات والاستفسارات حول المنتجات التي تهم المستهلك.

