بالأرقام.. لجنة متابعة مستجدات كورونا تستعرض آخر تطورات الفيروس

كشفت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن آخر تطورات الوضع الوبائي على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع والتسعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول.

الإصابات والتعافي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (5512055) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2247952) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (346612) حالة.

وسجلت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ789 حالة، وحلت جدة في المرتبة الثانية بـ327.

وسجلت الهفوف 166، والدمام 143، ومكة 120، وبريدة 97، والجبيل 37، والقطيف 31، والخبر 26، وتبوك 17، والطائف 13، والمدينة 12، وبيش 10، والظهران 10، والسحن 9، والخرج 9، ومنفذ الحديثة 7.

ووفقًا لوزارة الصحة سجلت الجفر 6، وعنيزة 5، وعرعر 5، وتمير 5، وخميس مشيط 4، وحائل 4، خليص 4، وحريملاء 4.

وسجلت كلّ من النماص، محايل، عسير، صفوى، نجران، شرورة، الهدا، الكجكعة، السليل، رماح 3 حالات في كلٍّ منهن.

بينما سجلت سكاكا، أبها، بللسمر، سبت العلاية، وادي الدواسر، أملج حالتين في كلّ منها وسجلت المخواة، الرس، البدائع، البكيرية، القريات، القنفذة، ظلم، ميسان، أم الدوام، أحد رفيدة، بقيق، رأس تنورة، العيدابي، فيفاء، صامطة، أحد المسارحة، أضم، الليث، طريف، الدوادمي، المزاحمية، ضرماء، حوطة بني تميم، ثادق، المحاني، ضباء، غزالة حالة واحدة في كلّ منها.

45% من الإصابات لسعوديين

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1931) حالة، 45% من الحالات تعود لسعوديين و55% لغير سعوديين، و25% من الحالات للإناث، و75% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 11%، والبالغين 85%.

ووصل عدد المتعافين إلى (48450) حالة، بإضافة (2782) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (411) حالة بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، وهي (3) حالات لسعوديين في مكة المكرمة، والطائف، و(9) حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام وتتراوح أعمارهم بين 45 و76 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 63% ونسبة الوفيات 0،54%.

فحوصات مخبرية

Advertisements

وأضاف متحدث الصحة فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (16664) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (738743) فحصًا.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي أننا في القادم من الأيام أمام مرحلة جديدة ومهمة ومرتقبة في مسيرة المواجهة لجائحة كورونا، جميعنا كان ينتظرها، وتأتي عقب مرحلة مهمة مرت في الفترة الماضية التي كان فيها تطبيق للاحترازات والوقاية بشكل استباقي قوي تم تطبيقه.

وتابع كنتم أنتم في الموعد وكنتم على قدر المسؤولية في الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات الاحترازية، وبفضل ثمارها ولله الحمد وصلنا إلى المرحلة القادمة، مؤكدًا على أن التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر على لكل.

وبين أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود، ولكن بحمد الله أصبحت الأوضاع أفضل من ناحية معرفة التحكم به والسيطرة عليه وتطبيق السلوكيات التي تحمينا منه, مطمئنًا الجميع بأن القدرة موجودة في القطاع الصحي بالوصول المبكر للحالات والإجراءات الاستباقية، إضافة إلى قدرات التشخيص ومن أهمها توفير الفحوص المخبرية بكميات ودقة ومستويات عالية جدًّا، ورعاية كاملة.

خدمة التقييم الذاتي

وأشار إلى أن القطاع الصحي سيواصل مهامه بمسؤولية مع القطاعات كافة، وعلينا عند عودة الحياة الطبيعية الحرص على تقديم الرعاية للفئات الأكثر خطورة، لافتًا الانتباه إلى أن المؤتمر الصحفي سيتحول من كونه يومي إلى دوري.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

تعديلات أوقات السماح بالتجول

من جانبه، أشار المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إلى بيان وزارة الداخلية الذي صدر يوم أمس ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية وتضمن صدور الموافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، عدا مدينة مكة المكرمة، وعودة بعض النشاطات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ابتداءً من يوم 5 شوال ، بينما تبدأ في مكة المكرمة ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ .

وحث المقدم طلال الشلهوب على أهمية استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وقدّم المتحدث الأمني بوزارة الداخلية الشكر لجميع الجهات الأمنية والقوات العسكرية على الجهود التي بُذلت في تطبيق قرارات منع التجول ولائحة الحد من التجمعات ومساندة الجهات والقطاعات التي تقوم بالعمل على الحد من انتشار الفيروس.

وأعرب عن الشكر والتقدير لمنسوبي وزارة الصحة على جهودهم التي بذلوها ولا يزالون يبذلونها، كما قدم شكره إلى رجال الإعلام الذين قاموا بمواجهة الشائعات ونقل الحقيقة وإبراز جهود المملكة العربية السعودية إلى دول العالم.

ولفت الانتباه إلى أنه وفقًا للقرارات الصادرة، فإن أهالي مدينة مكة المكرمة ابتداءً من يوم 8 شوال يمكن لهم الدخول والخروج منها ابتداءً من الساعة 6 صباحًا وحتى 3 عصرًا، ما عدا الأحياء المعزولة التي سبق الإعلان عنها وفق المعطيات الصحية.

وأوضح المقدم طلال الشلهوب أنه فيما يخص إقامة فريضة الصلاة في المساجد خلال وقت منع التجول فقد تمّت إتاحة المشي داخل الأحياء خلال وقت منع التجول، وهذا ينطبق على أداء الصلاة ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحيًّا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.