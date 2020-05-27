شكرا لمتابعة خبر عن نشاط للرياح السطحية على عددٍ من محافظات مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من رياح سطحية نشطة على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ،والليث، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.