شكرا لمتابعة خبر عن العبث بأسورة "تطمن" خلال فترة الحجر الصحي تعرض صاحبها لعقوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة تطبيق الإجراء الصحي الجديد على العائدين من الخارج باستخدام إسوارة (تطمن) الذكية، التي تهدف إلى توجيه القادمين من الخارج إلى العزل المنزلي بدلاً من دور الضيافة الصحية.

وقالت الوزارة بأن آلية عمل الإسوارة التي ترتبط بالجوال بواسطة "البلوتوث" وهي مقاومة للماء، وتستخدم لمرة واحدة لثلاثين يوما كحد أقصى، ويحظر على المستخدم حذف تطبيق تطمن أثناء فترة الحجر، وعليه وضع الهاتف في التشغيل 24 ساعة والبقاء على مسافة 10 أمتار من .الهاتف

وأوضحت الجهات المعنية الأحكام والعقوبات بحق المخالفين، غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو العقوبتين معا في حالة انقطاع اتصال الأسورة بالجوال بسبب إيقاف تشغيل الجوال وانقطاع اتصال الأسورة بسبب إيقاف تشغيل بلوتوث، انقطاع اتصال الأسورة بالجوال بسبب الابتعاد مسافة أكثر من 10 أمتار عن الجوال أو محاولة قطع أو العبث بالأسورة، تطلق الأسورة تنبيهات مباشرة في حال العبث بها بأي طريقة.