شكرا لمتابعة خبر عن استعادة 31 ألف متر لأراضي حكومية في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): كشفت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أنه ‏استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب أراضي حكومية تقدر مساحتها 31 ألف متر مربع. كشفت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أنه ‏استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب أراضي حكومية تقدر مساحتها 31 ألف متر مربع. وأوضحت أمانة عسير، أن ذلك بمشاركة لجنة التعديات، والجهات الأمنية، مع تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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