السعودية اليوم / تسجيل 929 حالة شفاء من فيروس كورونا ولا إصابات ولا وفيات جديدة في تونس



تونس 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس

وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم إجراء 637 تحليلاً مخبريًا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة.

وأضافت أن 74 إصابة ماتزال حاملة للفيروس بينها حالتان تقيمان في المستشفيات .

يذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.

// انتهى //

04:03ت م

0147



تونس 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، عن ارتفاع عدد شفاء المصابين من فيروس كورونا إلى 929 حالة.وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم إجراء 637 تحليلاً مخبريًا دون الكشف عن أية إصابة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد عند 1051 حالة، ولا وجود لوفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة.وأضافت أن 74 إصابة ماتزال حاملة للفيروس بينها حالتان تقيمان في المستشفيات .يذكر أنه لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس أية إصابة جديدة ولا أية حالة وفاة.// انتهى //04:03ت م0147

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