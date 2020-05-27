السعودية اليوم / السنغال تعلن عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان للوزارة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 3161 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، مشيرًا إلى أن مجموع الوفيات ارتفع بدوره إلى 36 حالة، فيما زاد عدد المتماثلين للشفاء إلى 1565 حالة.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل، بعدما مددها للمرة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.

// انتهى //

03:53ت م

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دكار 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضح بيان للوزارة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 3161 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، مشيرًا إلى أن مجموع الوفيات ارتفع بدوره إلى 36 حالة، فيما زاد عدد المتماثلين للشفاء إلى 1565 حالة.وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل، بعدما مددها للمرة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.// انتهى //03:53ت م0145

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