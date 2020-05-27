شكرا لمتابعة خبر عن «الإفتاء» تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق «اسألني» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين "اسألني". دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين "اسألني". واستقبل تطبيق "اسألني" خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد أكثر من 20000 فتوى، ورُد عليها عن طريق التطبيق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإفتاء» تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق «اسألني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.