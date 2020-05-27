شكرا لمتابعة خبر عن «سابتكو» تكشف موعد بدء الحجوزات على رحلاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة خدمات النقل بين المدن وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الثامن من شهر شوال.

وأكدت الشركة، أنه يمكن الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس).

ومن الجدير بالذكر، أنه صدرت أمس، الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية والسماح بالتنقل بين المدن بوسائل النقل المختلفة، بدءاً من يوم الأحد المقبل.