شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مزلزلة.. دواء كورونا موجود في كل الدول لكن منظمة الصحة العالمية تخدع الجميع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دولتان عربيتان عن زيف ادعاءات منظمة الصحة العالمية وخداعها لجميع الدول فيما يخص توصياتها بشأن فيروس كورونا وعلاجه الفعال.

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فضيحة مزلزلة.. دواء كورونا موجود في كل الدول لكن منظمة الصحة العالمية تخدع الجميع!!

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حيث أعلن الأردن والجزائر، استمرار استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكوين” المضاد للملاريا لعلاج مرضى كورونا، رغم توصية منظمة الصحة العالمية بوقف استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكد المسؤول عن ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحق، أنه لم يتم لغاية اللحظة بحث إيقاف استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكوين” في البلاد، وقال إن الأمر سيتم طرحه على اللجنة المشكلة للبروتوكول العلاجي واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

من جانبه، أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور بقّاط بركاني، أن بلاده لا تعتزم وقف استخدام دواء “هيدروكسي كلوروكين”، مشيرا إلى أنه “تم علاج آلاف الحالات بهذا الدواء بكثير من النجاح إلى يومنا هذا ولم نسجل أي أعراض غير مرغوب فيها أو أي حالة وفاة مرتبطة باستخدام كلوروكين”.

​وكانت مجموعة من الدول أعلنت بدء اعتماد هذا العقار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية “كلوروكين” و”هيدروكسي كلوروكين” في هذا المجال.