شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يعلن ترتيبات جديدة لمواجهة كورونا..والانطلاقة من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الحكومة الشرعية، عن وصول فريق خبراء دولي إلى العاصمة المؤقتة عدن، لدعم الجهود الحكومية في مواجهة كورونا المستجد.

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وبحسب وكالة سبأ التابعة للشرعية، قال وزير الصحة، الدتور ناصر باعوم: ”بناء على التنسيق والتواصل مع المنظمات الأممية، والدعوات التي وجهتها الحكومة للمجتمع الدولي لدعم القطاع الصحي، سيصل فريق خبراء أولي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غد الخميس مكون من الدكتور نيكولاس ماكوه بريطاني الجنسية، والدكتور ماركوس هوتل الماني الجنسية، للبدء في التخطيط لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة وباء كورونا بسعة 100 سرير”.

وأضاف وزير الصحة “أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالتعاقد مع شركة (اسبن ميديكال) وهي شركة مزود عالمي لحلول الرعاية الصحية الطارئة- للبدء في الوحدة الطبية المتكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بكورونا، متضمنة وحدة عناية مركزة”.

ولفت باعوم، الى أن وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن ستقوم باستقبال الفريق وستقدم له كافة التسهيلات لتمكينه من اداء مهامه..مجدداً التزام الحكومة بتقديم كل اوجه الدعم والمساندة للمنظمات الاممية والإقليمية لتنفيذ برامجها واعمالها في اليمن.