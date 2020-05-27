السعودية | “الإفتاء” تطلق النسخة الثانية المطورة من تطبيق “اسألني”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:59 صباحًا, 27 مايو 2020 م المناطق _الرياض دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين “اسألني”.

واستقبل تطبيق “اسألني” خلال فترة جائحة فايروس كورونا المستجد أكثر من 20000 فتوى، ورُد عليها عن طريق التطبيق .

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