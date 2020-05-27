، "الجوازات" تمدِّد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - التي انتهت صلاحيتها خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، تمديد التأشيرات السياحية آليًّا لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسياح الموجودين داخل السعودية، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية الذي اتخذته الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وأوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة السعودية في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله-، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسياح الموجودين داخل السعودية تم إلكترونيًّا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.