السعودية اليوم / لجنة سكن العمالة بـ محافظة جدة تقف على 591 مبنى وتجري المسح النشط لأكثر من مئة ألف عامل



جدة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

وقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على 591 مبنى بالمحافظة وذلك منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان 1441هـ وبالتكاملية بين 12 جهة للحد من انتشار

وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط لأكثر من 108,000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة إلى تأكيد فحص كل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

فيما وقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم .

يأتي ذلك امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة حفظها الله في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

//انتهى//

00:10ت م

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جدة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسوقفت لجنة سكن العمالة بمحافظة جدة على 591 مبنى بالمحافظة وذلك منذ انطلاق أعمال اللجنة في الرابع من شعبان 1441هـ وبالتكاملية بين 12 جهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وشملت تلك الجولات إجراء المسح النشط لأكثر من 108,000 عامل، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، بالإضافة إلى تأكيد فحص كل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به، وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.فيما وقفت اللجنة خلال الفترة الماضية على نقل العمالة إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم .يأتي ذلك امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة حفظها الله في عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.//انتهى//00:10ت م0126

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