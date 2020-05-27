السعودية | الخطوط الحديدية السعودية تعلن استئناف رحلاتها 

شكرا لقرائتكم الخطوط الحديدية السعودية تعلن استئناف رحلاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن استئناف رحلاتها ابتداء من يوم الأحد 31 مايو 2020 .

وقالت "سار" إنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم فقط عن طريق الموقع الالكتروني أو التطبيق الالكتروني ابتداء من مساء يوم الأربعاء 27 مايو 2020 م .

وقبيل ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.